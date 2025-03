GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochnachmittag im Bullenmodus

Aktie im Blick

Die Aktie von GameStop gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 17,0 Prozent auf 29,72 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 17,0 Prozent auf 29,72 USD. Bei 29,79 USD erreichte die GameStop-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 28,94 USD. Bisher wurden heute 2.560.344 GameStop-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 63,90 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 115,01 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 17.04.2024 auf bis zu 9,95 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

GameStop ließ sich am 10.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei GameStop ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,22 Prozent auf 860,30 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,08 Mrd. USD gelegen.

Am 04.06.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 31.03.2026.

Redaktion finanzen.net

