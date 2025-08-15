GameStop Aktie News: GameStop reagiert am Nachmittag positiv

So bewegt sich GameStop

Die Aktie von GameStop zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 22,75 USD nach oben.

Das Papier von GameStop legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 22,75 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die GameStop-Aktie bei 22,80 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 22,67 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.348 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,74 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GameStop-Aktie somit 36,34 Prozent niedriger. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 15,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 10.06.2025 hat GameStop die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,11 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat GameStop im vergangenen Quartal 732,40 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GameStop 881,80 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.09.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,750 USD je GameStop-Aktie.

