GameStop Aktie News: Anleger schicken GameStop am Abend ins Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von GameStop gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 22,43 USD.

Die GameStop-Aktie musste um 20:06 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 22,43 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die GameStop-Aktie bis auf 22,43 USD. Mit einem Wert von 22,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 233.197 GameStop-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 19,32 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,87 Prozent.

Am 10.06.2025 äußerte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 732,40 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 881,80 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte GameStop am 03.09.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,750 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien

Neue Meme-Aktien-Welle: Krispy Kreme, Kohl’s, Opendoor & Co. im Fokus von Kleinanlegern

Krispy Kreme-Aktie im Sog der Meme-Stock-Welle - Parallelen zu Opendoor Technologies