GameStop Aktie News: Anleger schicken GameStop am Abend ins Minus
Die Aktie von GameStop gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 22,43 USD.
Werte in diesem Artikel
Die GameStop-Aktie musste um 20:06 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 22,43 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die GameStop-Aktie bis auf 22,43 USD. Mit einem Wert von 22,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 233.197 GameStop-Aktien den Besitzer.
Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 19,32 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,87 Prozent.
Am 10.06.2025 äußerte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 732,40 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 881,80 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte GameStop am 03.09.2025 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,750 USD je GameStop-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie
Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien
Neue Meme-Aktien-Welle: Krispy Kreme, Kohl’s, Opendoor & Co. im Fokus von Kleinanlegern
Krispy Kreme-Aktie im Sog der Meme-Stock-Welle - Parallelen zu Opendoor Technologies
Übrigens: GameStop und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf GameStop
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GameStop
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu GameStop Corp
Analysen zu GameStop Corp
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|03.04.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.01.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|30.11.2018
|Gamestop A Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|01.06.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.04.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.01.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|30.11.2018
|Gamestop A Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|01.06.2018
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.03.2018
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2015
|Gamestop a Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|13.11.2015
|Gamestop a Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|11.04.2012
|Gamestop a hold
|Needham & Company, LLC
|21.04.2011
|Gamestop a neutral
|J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
|07.10.2010
|Gamestop a perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|01.06.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|29.03.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|22.11.2017
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|24.03.2017
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GameStop Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen