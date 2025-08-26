GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Mittwochabend gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von GameStop zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 22,43 USD.

Das Papier von GameStop legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 22,43 USD. Die GameStop-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,54 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 22,46 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 179.168 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 35,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,32 USD am 12.09.2024. Mit Abgaben von 13,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 10.06.2025 äußerte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. GameStop hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,11 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 732,40 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 881,80 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 03.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,750 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

