GameStop Aktie News: GameStop am Dienstagnachmittag im Bullenmodus

GameStop im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von GameStop. Die GameStop-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 13,9 Prozent auf 21,65 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die GameStop-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 13,9 Prozent auf 21,65 USD. In der Spitze legte die GameStop-Aktie bis auf 22,99 USD zu. Bei 22,94 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 1.500.110 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 63,90 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 195,15 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 17.04.2024 Kursverluste bis auf 9,95 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.01.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte GameStop am 26.03.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 1,79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,44 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte GameStop am 05.06.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,010 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Faraday Future, GameStop & Co. mit Kursschwankungen: Folgt nun das Ende der Meme-Aktienrally?

Nach jüngster Meme-Aktien-Rally: Auch Meme-Coins im Aufwind

2021 vs. 2024: Meme-Aktien-Rally bei GameStop und AMC verläuft viel ruhiger - Faraday Future-Aktie explodiert erneut