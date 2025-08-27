DAX24.054 ±0,0%ESt505.400 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.468 -0,2%Nas21.629 +0,2%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1665 +0,2%Öl67,75 -0,1%Gold3.408 +0,3%
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Kurs der GameStop

GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagnachmittag nahe Nulllinie

28.08.25 16:10 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagnachmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von GameStop zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die GameStop-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 22,50 USD an der Tafel.

GameStop Corp
19,50 EUR 0,36 EUR 1,88%
Die GameStop-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 22,50 USD. Die GameStop-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,63 USD an. Die GameStop-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,47 USD ab. Bei 22,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 84.511 GameStop-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,74 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. 58,82 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 19,32 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

GameStop gewährte am 10.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei GameStop ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,94 Prozent auf 732,40 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 881,80 Mio. USD gelegen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von GameStop wird am 09.09.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von GameStop rechnen Experten am 15.09.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,750 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien

Neue Meme-Aktien-Welle: Krispy Kreme, Kohl’s, Opendoor & Co. im Fokus von Kleinanlegern

Krispy Kreme-Aktie im Sog der Meme-Stock-Welle - Parallelen zu Opendoor Technologies

In eigener Sache

Übrigens: GameStop und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Analysen zu GameStop Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.03.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.11.2015Gamestop a PerformOppenheimer & Co. Inc.
13.11.2015Gamestop a Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
11.04.2012Gamestop a holdNeedham & Company, LLC
21.04.2011Gamestop a neutralJ.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
07.10.2010Gamestop a performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
29.03.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
22.11.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company
24.03.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company

