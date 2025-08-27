DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.616 +0,1%Nas21.717 +0,6%Bitcoin96.229 +0,8%Euro1,1687 +0,4%Öl68,60 +1,2%Gold3.418 +0,6%
Blick auf Aktienkurs

GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit grünen Vorzeichen

28.08.25 20:24 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von GameStop zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die GameStop-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 22,69 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
19,46 EUR 0,33 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr ging es für das GameStop-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 22,69 USD. Die GameStop-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,69 USD an. Bei 22,56 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 266.679 Stück.

Am 28.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 57,49 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,32 USD. Abschläge von 14,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 10.06.2025 vor. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ebenfalls ein EPS von -0,11 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat GameStop 732,40 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 881,80 Mio. USD umgesetzt worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von GameStop wird am 09.09.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 15.09.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GameStop einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: GameStop und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu GameStop Corp

DatumMeistgelesen
