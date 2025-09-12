GameStop Aktie News: GameStop verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GameStop. Zuletzt ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 27,00 USD.

Der GameStop-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 27,00 USD. Das Tagestief markierte die GameStop-Aktie bei 26,97 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,21 USD. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 92.578 Aktien.

Am 28.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,74 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GameStop-Aktie mit einem Kursplus von 32,35 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,32 USD. Dieser Wert wurde am 10.10.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 24,74 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

GameStop veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 972,20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 798,30 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GameStop wird am 03.12.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,990 USD je Aktie belaufen.

