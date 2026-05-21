GameStop-Nachfolger?

Die Wendy's-Aktie katapultiert sich an der NASDAQ kräftig nach oben - doch hinter dem Kursfeuerwerk steckt mehr als nur eine Personalentscheidung.

• Kräftiger Kurssprung bei der Wendy's-Aktie

• WallStreetBets-Trader treiben den Kurs - CFO-Ernennung liefert den Anlass

• Rund 30 Prozent des Streubesitzes leerverkauft: Short-Squeeze-Potenzial erhöht



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Wendy's ist zurück im Blickfeld der Märkte - und zwar mit Nachdruck: Im NASDAQ-Handel am Mittwoch notiert die Aktie des US-Burgerkette an der NASDAQ zeitweise bei 8,66 US-Dollar, ein Plus von 38,45 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Vortag bei 6,26 US-Dollar. Wie Barron's berichtet, wechselten dabei mehr als 14 Millionen Aktien bereits vor der Börseneröffnung den Besitzer - mehr als bei Schwergewichten wie Micron oder Intel. Was zunächst eine nüchterne Personalmeldung war, entwickelt sich zu einem der meistdiskutierten Börsenereignisse des Tages.

Neuer CFO, altes Erfolgsrezept: Das Potbelly-Duo ist wieder vereint

Denn den formalen Auslöser lieferte Wendy's noch am Dienstag selbst: Das Unternehmen gab die Ernennung von Steve Cirulis zum Chief Financial Officer und Chief Strategy Officer bekannt, mit sofortiger Wirkung zum 23. Juni 2026. Cirulis kommt von Potbelly Sandwich Works, wo er zuletzt dieselbe Doppelrolle bekleidete.

Damit komplettiert er ein Führungsduo, das Investoren bereits kennen: CEO Robert Wright übernahm seinen Posten im Mai 2026 nach einer monatelangen Führungsvakanz - und arbeitete bei Potbelly ebenfalls eng mit Cirulis zusammen. Laut Unternehmensangaben stieg der Aktienkurs von Potbelly während der gemeinsamen Amtszeit um mehr als 500 Prozent, begleitet von zweistelligem Wachstum bei den durchschnittlichen Umsätzen je Restaurant. Vorgänger Ken Cook, der zwischenzeitlich auch als Interims-CEO agiert hatte, bleibt bis Juli in beratender Funktion.

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WallStreetBets greift an: Die Meme-Logik hinter dem Kurssprung

Die Personalentscheidung allein erklärt die Dimension des kräftigen Kurssprungs kaum. Wie CNBC berichtet, war Wendy's in den 24 Stunden vor dem Kursanstieg der am zweithäufigsten erwähnte Wert in Reddit-Handelsforen - gemessen an Daten des Analyseanbieters Swaggy Stocks. Auf WallStreetBets kursierten zahlreiche Beiträge, die Wendy's als Turnaround-Kandidaten und Short-Squeeze-Ziel rahmten.

Das erinnert an frühere Meme-Episoden rund um GameStop oder AMC Entertainment, bei denen koordinierte Retail-Aktivität fundamental angeschlagene Werte kurzfristig in die Höhe trieb. Der entscheidende Unterschied zu einer rein spekulativen Wette: Wendy's hat tatsächlich eine laufende operative Sanierung und neue Führung, die der Geschichte zumindest einen fundamentalen Boden gibt.

Short-Squeeze-Potenzial: Fast 30 Prozent des Streubesitzes leerverkauft

Das strukturelle Pulverfass ist die Leerverkaufsquote. Laut Barron's waren zum Zeitpunkt des Kursanstiegs knapp 30 Prozent des öffentlich handelbaren Streubesitzes leerverkauft - ein Wert, der Wendy's nach klassischer Definition in die Riege der prominentesten Short-Squeeze-Kandidaten am Markt stellt.

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CNBC zitiert die Analysefirma S3 Partners mit einem etwas niedrigeren Wert von rund 23 Prozent des Freefloats. Steigen die Kurse weiter, sehen sich Leerverkäufer gezwungen, ihre Positionen mit Verlust einzudecken - und kaufen dabei die Aktie, was den Anstieg selbst verstärkt. Wie nachhaltig dieser Mechanismus ist, hängt davon ab, ob fundamentale Käufer den Anstieg stützen oder ob der Schwung abbricht, sobald die Eindeckungswelle versiegt.

Günstige Bewertung, schwache Zahlen: Was die Fundamentals sagen

Losgelöst von der Meme-Dynamik liefert Wendy's ein ambivalentes Bild. Wie Barron's einordnet, wird die Aktie derzeit mit dem rund 11-fachen der für 2026 erwarteten Gewinne bewertet - gemessen an historischen Maßstäben und dem Sektordurchschnitt ein niedriger Multiplikator. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr allerdings ein Umsatzwachstum von unter einem Prozent. Im ersten Quartal 2026 brachen die vergleichbaren Umsätze in US-amerikanischen Restaurants um 7,8 Prozent ein - nach einem Rückgang von 2,8 Prozent im Vorjahreszeitraum, der noch als moderat galt. Inflationsmüde Verbraucher meiden Restaurantbesuche, was die gesamte Schnellrestaurantbranche belastet. Aktivist Nelson Peltz hält über seinen Fonds Trian Fund Management rund 14,9 Millionen Aktien an Wendy's, bewertet zum Schlusskurs vom 23. Juni 2026 mit etwa 93 Millionen US-Dollar - ein Signal, dass zumindest ein erfahrener Investor langfristig auf eine Erholung setzt.

Ob der Kurssprung der Auftakt einer echten Trendwende ist oder ein kurzlebiges Meme-Phänomen bleibt, wird sich an den kommenden Quartalszahlen zeigen: Wendy's legt seine nächsten Ergebnisse voraussichtlich am 6. August 2026 vor. Bis dahin bleibt die hohe Leerverkaufsquote das Zünglein an der Waage.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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