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Gaming-Riese im Umbau

Ubisoft-Aktie stürzt zweistellig ab: Milliardenverlust belastet - noch keine Trendwende voraus

21.05.26 11:03 Uhr
Ubisoft-Aktie stürzt zweistellig ab: Milliardenverlust schockt Anleger - Ist Ubisoft noch zu retten? | finanzen.net

Die Ubisoft-Aktie steht aktuell einmal mehr unter Druck, nachdem neue Unternehmenszahlen und ein verschärfter Ausblick die ohnehin fragile Investorenstimmung weiter belastet haben.

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Ubisoft Entertainment S.A.
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• Ubisoft weiter in Restrukturierung mit hohen Verlusten
• Sehr schwacher Ausblick bis mindestens 2027
• Ubisoft-Aktie seit Jahresbeginn stark abgestraft

Im Pariser Handel verliert die Ubisoft-Aktie am Donnerstag zeitweise 15,06 Prozent auf 4,066 Euro. Auslöser des neuen Kursrutsches sind sowohl die gestern veröffentlichten Geschäftszahlen, die das Ausmaß der operativen Probleme deutlich machen, als auch Aussagen des Managements, die keine baldige Besserung erhoffen lassen.

Neue Ubisoft-Zahlen verschärfen Skepsis der Anleger

Für das Geschäftsjahr 2026 meldete Ubisoft einen operativen Verlust von rund 1,3 Milliarden Euro sowie einen deutlichen Rückgang der sogenannten Net Bookings um mehr als 17 Prozent auf etwa 1,5 Milliarden Euro. CEO Yves Guillemot sprach in der Pressemitteilung von "kurzfristig enttäuschenden finanziellen Ergebnissen". Gleichzeitig signalisierte das Management, dass auch im laufenden Jahr mit weiteren Verlusten und einem Umsatzrückgang gerechnet werden muss.

Diesen Ausblick bewerten Marktteilnehmer dabei besonders kritisch: Ubisoft rechnet weiterhin mit strukturellen Belastungen durch Restrukturierungskosten, schwächerem Release-Volumen und einem verzögerten Erreichen der Profitabilitätsziele. Das kommende Geschäftsjahr "dürfte einen Tiefpunkt in der Entwicklung unseres freien Cashflows markieren - einhergehend mit einem schwächeren Veröffentlichungsplan und Restrukturierungskosten", so Guillemot laut "CNBC". Erst in den Geschäftsjahren über 2026/27 hinaus werde "eine signifikante Erholung" erwartet, im Geschäftsjahr 2027/28 soll dabei der freie Cashflow wieder positiv sein, heißt es in der Pressemitteilung von Ubisoft.

Ubisoft-Aktie mit langem Abwärtstrend an der Börse

Die aktuelle Schwäche der Ubisoft-Aktie ist allerdings kein isoliertes Ereignis, sondern Teil eines längerfristigen Trends. Der Anteilsschein hat seit dem Höhepunkt der Gaming-Boomphase nach der Pandemie massiv an Wert verloren. Seit 2021 haben sich die strukturellen Probleme - darunter verschobene Releases, enttäuschende Spieleverkäufe und hohe Entwicklungskosten - zunehmend im Kurs niedergeschlagen.

Besonders einschneidend war ein Kursrutsch Anfang 2026, als Ubisoft im Zuge einer umfassenden Neuaufstellung mehrere Projekte stoppte und gleichzeitig die Erwartungen für Umsatz und Ergebnis deutlich senkte. In der Folge fiel die Aktie kräftig zurück, inzwischen beläuft sich das Minus seit Jahresbeginn auf rund 36,3 Prozent.

Strategische Neuausrichtung als Hoffnungsträger

Das Management reagierte auf die Krise mit einer weitreichenden Restrukturierung. Ubisoft wird organisatorisch in sogenannte "Creative Houses" aufgeteilt, die eigenständiger arbeiten und stärker für ihre wirtschaftliche Performance verantwortlich sein sollen. Ziel ist es, Entwicklungskosten zu senken und die Produktivität zu steigern.

Trotz dieser Maßnahmen bleibt die Lage bislang jedoch angespannt. Die aktuelle Geschäftsentwicklung zeigt, dass Ubisoft weiterhin unter strukturellen Problemen im klassischen AAA-Games-Geschäft leidet. Hohe Produktionskosten, lange Entwicklungszyklen und eine schwankende Qualität neuer Veröffentlichungen haben das Vertrauen der Investoren und Gamer nachhaltig erschüttert.

Für die kommenden Quartale bleibt die zentrale Frage, ob Ubisoft seine angekündigte Transformation tatsächlich operativ umsetzen kann. Bis dahin dürfte die Aktie stark von einzelnen Spiele-Releases, möglichen operativen Überraschungen und Fortschritten im Umbau abhängig bleiben. Anleger müssen sich damit auf eine Phase einstellen, in der weniger Wachstum als vielmehr Stabilisierung und Kostenkontrolle im Vordergrund stehen - und in der die Volatilität entsprechend hoch bleibt.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sergei Elagin / Shutterstock.com, Tada Images / Shutterstock.com

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