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Gamuda Bhd stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

27.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gamuda Bhd
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Gamuda Bhd hat am 25.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gamuda Bhd hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,44 Milliarden MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,09 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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