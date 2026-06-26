Gamuda Bhd stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gamuda Bhd hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,44 Milliarden MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,09 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gamuda Bhd hat am 25.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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