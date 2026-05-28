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Gandhar Oil Refinery (India) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Gandhar Oil Refinery (India) Limited Registered Shs
283.40 49.30 21.06 %
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Gandhar Oil Refinery (India) gab am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 19,65 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,68 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gandhar Oil Refinery (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 91,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,32 Milliarden INR im Vergleich zu 9,03 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

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