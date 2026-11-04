Ganesh Consumer Products legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Ganesh Consumer Products präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,70 INR gegenüber 3,04 INR im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Ganesh Consumer Products mit einem Umsatz von insgesamt 2,27 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,39 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 5,00 Prozent verringert.
Redaktion Finanzen.net
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