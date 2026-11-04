Ganesh Consumer Products legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

04.11.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Ganesh Consumer Products mit einem Umsatz von insgesamt 2,27 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,39 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 5,00 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,70 INR gegenüber 3,04 INR im Vorjahresquartal.

Ganesh Consumer Products präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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