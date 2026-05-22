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Ganesh Consumer Products vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

24.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ganesh Consumer Products Limited Registered Shs
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Ganesh Consumer Products äußerte sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 2,37 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ganesh Consumer Products noch ein Gewinn pro Aktie von 0,970 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ganesh Consumer Products in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,18 Milliarden INR im Vergleich zu 2,20 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 11,04 INR, nach 7,26 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,46 Prozent auf 8,71 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 8,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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