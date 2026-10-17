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Ganfeng Lithium A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ganfeng Lithium A stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,36 CNY. Im letzten Jahr hatte Ganfeng Lithium A einen Gewinn von 0,270 CNY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ganfeng Lithium A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,06 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 6,25 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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