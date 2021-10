VINCI-Aktie stabil: VINCI will 200 Millionen Euro an Aktien zurückkaufen

Aktien in diesem Artikel VINCI 90,57 EUR

Das Unternehmen wird VINCI die Aktien bis spätestens 25. Oktober zu einem durchschnittlichen Preis pro Aktie verkaufen, der auf den Marktpreisen während des Zeitraums basiert, und mit einem garantierten Abschlag. Der Preis wird nicht höher sein, als von den VINCI-Aktionären auf der Hauptversammlung festgelegt.

Der Rückkauf ist nach Angaben von VINCI Teil eines umfassenderen Aktienrückkaufprogramms.

Die VINCI-Aktie stieg am Montag im frühen Handel an der Euronext in Paris zunächst an, fällt dann jedoch auf die Nulllinie zurück und zeigt sich aktuel bei 90,86 Euro um nur 0,01 Prozent höher.

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com