Garden legte Quartalsergebnis vor

16.10.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Garden im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,73 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 23,51 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Garden hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Garden

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Garden

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung