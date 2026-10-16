Garden legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
Garden hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 23,51 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Garden im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,73 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Garden
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Garden
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen