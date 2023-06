Garmin schüttet Dividende aus

Aktien in diesem Artikel

Der Technologiekonzern Garmin Ltd. (ISIN: CH0114405324, NYSE: GRMN) beschloss auf seiner Aktionärsversammlung in Zürich eine Dividende in Höhe von 2,92 US-Dollar.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 105,34 US-Dollar (Stand: 9. Juni 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von rund 2,77 Prozent. Im Vorjahr lag die Dividende ebenfalls bei 2,92 US-Dollar. Die Dividende soll in vier Tranchen über jeweils 0,73 US-Dollar ausgeschüttet werden. Die erste Zahlung erfolgt am 30. Juni 2023 (Record date: 20. Juni 2023).

Im ersten Quartal (1. April) des Geschäftsjahres 2023 lag der Umsatz von Garmin bei 1,15 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,17 Mrd. US-Dollar) bei einem Gewinn von 202,33 Mio. US-Dollar nach 211,59 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 3. Mai 2023 berichtet wurde.

Garmin ist 1989 von Gary Burrell und Dr. Min Kao (daher der Name Garmin) mit fünf Mitarbeitern gegründet worden und ist heute ein Anbieter von Navigationsgeräten für Bereiche wie Sport, Outdoor, Marine, Automobile oder auch Luftfahrt. Seit dem 8. Dezember 2000 ist der Konzern an der Börse notiert. Der Unternehmenssitz liegt seit Juni 2010 in Schaffhausen in der Schweiz.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 14,14 Prozent im Plus (Stand: 9. Juni 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 20,21 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de