Garpco Aktiebolag Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Garpco Aktiebolag Registered gab am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,18 SEK, nach -2,010 SEK im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 170,4 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 177,9 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net