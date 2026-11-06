Gas Arabian Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

06.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 399,7 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 389,0 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde auf 0,25 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gas Arabian Services 0,240 SAR je Aktie verdient.

Gas Arabian Services hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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