Gas Arabian Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Werte in diesem Artikel
Gas Arabian Services hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,25 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gas Arabian Services 0,240 SAR je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 399,7 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 389,0 Millionen SAR umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Gas Arabian Services
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gas Arabian Services
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Gas Arabian Services Aktie News
Gas Arabian Services Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gas Arabian Services nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.