Gas-Kommission übergibt Empfehlungen zu Preissenkungen an Regierung

BERLIN (Dow Jones)--Die drei Vorsitzenden der Gas-Kommission haben ihre Vorschläge über Maßnahmen zur Senkung der Gaspreise an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) übergeben. Experten hatten zuvor in der Nacht zum Montag nach rund 35-stündigen Beratungen eine Reihe von Empfehlungen einstimmig verabschiedet.

Die drei Vorsitzenden, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, und der Vorsitzende Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE), Michael Vassiliadis, werden die Empfehlungen um 10:30 Uhr der Öffentlichkeit vorstellen.

Laut Spiegel will die Expertenkommission ein zweistufiges Modell für Privatkunden und klein- und mittelständische Unternehmen vorschlagen. Demnach soll der Staat in einem ersten Schritt im Dezember einmalig die jeweilige Abschlagszahlung aller Gas-Standardlastprofil-Kunden und Fernwärmekunden übernehmen. In einem zweiten Stufe soll demnach ein Kompensationsmodell eingeführt werden, dass einen fixen Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde für Privat- und Gewerbekunden vorsieht. Für die Industrie sei ein noch festzulegender Prozentsatz der Kilowattstunden zu einem fixen Preis von 7 Cent vorgesehen, so der Spiegel.

