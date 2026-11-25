Gas Malaysia Bhd Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Gas Malaysia Bhd Registered veröffentlichte am 24.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 MYR gegenüber 0,070 MYR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,48 Prozent auf 1,73 Milliarden MYR. Im Vorjahresviertel hatte Gas Malaysia Bhd Registered 1,87 Milliarden MYR umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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