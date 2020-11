Gaskosten wegen CO2-Preises um bis zu ein Zehntel höher

BERLIN (Dow Jones)--Mit der Einführung des CO2-Preises wird das Heizen mit Gas im kommenden Jahr für Millionen Kunden deutlich teurer. Die Kosten steigen durchschnittlich um 7,1 Prozent, wie eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox unter 104 Gas-Grundversorgern zeigt. Neben höheren Netzgebühren treibt der neue CO2-Preis die Gasrechnung nach oben. Für einen Musterhaushalt mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden bedeutet das Mehrkosten in Höhe von rund 100 Euro pro Jahr.

Regional können die Preise demnach noch stärker anziehen. So steigen sie in Berlin in der Grundversorgung um 9,7 Prozent, was etwa 134 Euro jährlich ausmacht. Überdurchschnittlich stark sind die Preiserhöhungen auch in Rheinland-Pfalz (8,9 Prozent), Bayern (7,7 Prozent) und Hessen (7,5 Prozent).

Während aus Bremen und Hamburg bisher keine Preiserhöhungen gemeldet wurden, steigen die Gaspreise in Sachsen-Anhalt (2,2 Prozent) und im Saarland (3,7 Prozent) vergleichsweise gering. Zwei von bundesweit 712 Gas-Grundversorgern wollen laut Verivox aktuell ihre Preise um durchschnittlich 1,3 Prozent senken.

Ab Januar 2021 werden Unternehmen aus den Bereichen Wärme und Verkehr verpflichtet, Verschmutzungsrechte für die von ihnen in Umlauf gebrachte Energie zu kaufen. Pro Tonne werden im nationalen Emissionshandel zunächst 25 Euro fällig, bis 2025 steigt der CO2-Preis schrittweise auf 55 Euro an. Auch die Gasnetzgebühren steigen zum Jahreswechsel um durchschnittlich 2 Prozent. Einen leicht preisdämpfenden Effekt haben die gesunkenen Großhandelspreise.

