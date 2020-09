Gaskraftwerke in Irsching wieder am Netz - Reservebetrieb endet

BERLIN (Dow Jones)--Die mehrheitlich vom Energiekonzern Uniper SE betriebenen Gaskraftwerke Irsching 4 und 5 bei Ingolstadt speisen ab der Nacht zu Donnerstag wieder durchgängig Strom ins deutsche Netz ein. Nach sieben Jahren in der Netzreserve kehren sie damit wieder zurück in den Markt, teilte das MDAX-Unternehmen in Düsseldorf mit. Im vergangenen Jahr wollten die Betreiber die Anlage noch zeitweise abschalten.

Die Eigentümer Uniper, N-Ergie, Mainova und Entega hatten die Stilllegung ab Oktober 2020 und bis Ende September 2021 angezeigt. Die jetzige Kehrtwende hat auch mit den gesunkenen Gaspreisen zu tun. Der Betrieb der Kraftwerke sei nun wirtschaftlicher möglich als in der Netzreserve. "Erst in den letzten ein bis zwei Jahren hat sich der CO2-Preis zu einem Faktor entwickelt, der den Wechsel von Kohle zu Gas bewirkt", ergänzte Unipers COO David Bryson anlässlich einer Veranstaltung an dem Kraftwerk. N-Ergie-Chef Josef Hasler ergänzte, mit der Wiederinbetriebnahme von Irsching sei nun "endlich eine jahrelange politische Fehlentwicklung korrigiert" worden.

Die beiden 2010 und 2011 gestarteten Blöcke fielen bislang unter die sogenannte Netzreserveverordnung, das heißt, sie waren überwiegend abgeschaltet. Sie kamen nur dann zum Einsatz, wenn in Süddeutschland das Netz wegen kurzfristiger Engpässe gestützt werden musste. Die Kosten dafür mussten die Verbraucher über die Netzentgelte tragen. Irsching 4 und 5 weisen einen hohen Wirkungsgrad von ungefähr 60 Prozent auf, rund 20 Prozent mehr als konventionelle Gaskraftwerke.

