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Gasspeicher-Betreiberverband warnt vor niedrigen Füllständen

DOW JONES--Die deutschen Gasspeicherbetreiber haben vor möglichen Versorgungsengpässen für den Fall eines kalten Winters gewarnt. Ihr Verband Ines wies darauf hin, dass die deutschen Gasspeicher Anfang September nur mit 53 Prozent gefüllt gewesen seien, der niedrigste Füllstand seit Beginn der Aufzeichnungen vor 15 Jahren. 2025 habe der Füllstand zum gleichen Zeitraum bei rund 71 Prozent gelegen.

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Nach Berechnungen der Initiative Energien Speichern (Ines) könnte bis zum 1. November technisch noch ein Füllstand von 77 Prozent erreicht werden. Bei normalen Wintertemperaturen würde das ausreichen, um die Versorgung sicherzustellen.

Dazu müsste das Befüllungstempo allerdings erheblich steigen, so der Verband. In den verbleibenden zwei Monaten bis zum 1. November müssten insgesamt höhere Gasmengen eingespeichert werden als in den vergangenen drei Monaten zusammen.

Bei extrem kalten Temperaturen reiche ein Füllstand von rund 77 Prozent allerdings nicht aus, warnte der Verband. In einem solchen Fall seien Unterdeckungen an einzelnen Tagen möglich.

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Um die Situation zu verbessern, fordert der Verband Entlastungen, darunter eine Senkung von Speicherkosten. Der niedrige Befüllungsstand sei dem Umstand geschuldet, dass es wegen der aktuellen Marktbedingungen keine ausreichenden Anreize für eine stärkere Einspeicherung gebe.

Wegen der Sperrung der Straße von Hormus sind die Gaspreise deutlich gestiegenen. Teilweise gebe es sogar einen negativen Sommer-Winter-Spread, so Ines. Gas für den Winter ist damit billiger zu haben als Gas, das jetzt eingespeichert würde.

Bei Ines haben sich 17 Mitgliedsunternehmen zusammengeschlossen, die nach eigenen Angaben über mehr als 90 Prozent der deutschen Gasspeicherkapazitäten verfügen.

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2026 07:10 ET (11:10 GMT)

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