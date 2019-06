Gastgeber Japan sieht G20-Gipfel als Erfolg

OSAKA (dpa-AFX) - Japan sieht den ersten G20-Gipfel im eigenen Land als Erfolg. Es sei schwierig, mit einem Schlag eine Lösung für die verschiedenen Herausforderungen in der Welt zu finden. Dennoch sei es beim diesjährigen Gipfel der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Wirtschaftsmächte in Osaka gelungen, "auf vielen Gebieten den starken Willen der G20-Mitglieder an die ganze Welt zu senden", sagte der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe zum Abschluss.

Angesichts von Sorgen, dass das Freihandelssystem der Nachkriegszeit ins Wanken geraten sei, seien grundlegende Prinzipien wie freier und fairer Handel und offene Märkte wichtig, erklärte der japanische Regierungschef. Der G20-Gipfel habe solche Prinzipien bekräftigt. Zugleich seien jedoch eine Reform der Welthandelsorganisation WTO und neue Regeln angesichts der Digitalisierung "unvermeidbar", so Abe./ln/DP/zb