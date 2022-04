Gastgewerbe: Oster-Buchungen in Deutschland vielfach befriedigend

BERLIN (dpa-AFX) - Für einen Osterurlaub in Deutschland sind vielerorts noch Buchungen möglich. Mehr als 40 Prozent der Betriebe sprechen laut Deutschem Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) von einer schlechten bis sehr schlechten Buchungslage rund um die Feiertage. Jeder dritte Betrieb vergebe ein "befriedigend". Gut oder sehr gut ist die Buchungslage nach einer Branchenumfrage in gut jedem vierten Betrieb. "Auch mit Blick auf die beschlossenen Corona-Lockerungen setzt die Branche auf kurzfristige Buchungen", teilte der Verband am Donnerstag mit.

Denn die Geschäftslage der Gastronomen und Hoteliers sei weiter angespannt. Von Januar bis März lagen die Umsätze noch immer gut ein Drittel unter dem Vor-Corona-Niveau, im März noch mehr als ein Viertel. Zur größten Belastungen hätten sich die gestiegenen Kosten für Energie und Lebensmittel entwickelt, erklärte Dehoga-Präsident Guido Zöllick. Danach folgen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Man hoffe nun auf ein gutes Ostergeschäft./bf/DP/jha