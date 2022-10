Gasverbrauch der Haushalte ist stark gesunken

BONN (dpa-AFX) - Deutschlands Haushalte und kleinere Firmen verbrauchen weiterhin deutlich weniger Gas als zuvor. In der vergangenen Woche habe der Gasverbrauch pro Tag im Schnitt bei 608 Gigawattstunden gelegen und damit 31 Prozent niedriger als in den gleichen Kalenderwochen der Jahre 2018 bis 2021 (881 Gigawattstunden), teilte die Bundesnetzagentur am Donnerstag in Bonn mit. Bereits eine Woche zuvor waren Sparanstrengungen sichtbar geworden, damals lag das Minus bei 29 Prozent. Der Rückgang liegt am relativ warmen Wetter, aber auch an bewussten Einsparungen. Die Entwicklung sei "ermutigend, so müssen wir weitermachen", sagte Netzagentur-Chef Klaus Müller./wdw/DP/mis

