Airbus-Aktie in Rot: Langfristiger Militär-Großauftrag für Cybersicherheit

Gateways

23.09.26 11:14 Uhr

Airbus hat einen Cybersicherheitsvertrag mit einer Laufzeit von 25 Jahren von den französischen Streitkräften erhalten.

Der europäische Luft- und Raumfahrt- sowie Rüstungskonzern teilte am Mittwoch mit, dass sein Cyber-Geschäftsbereich Cybersicherheits-Gateways für die Netzwerke des französischen Ministeriums für die Streitkräfte und Veteranenangelegenheiten liefern werde. Die Gateways sollen den Austausch von Verschlusssachen ermöglichen, hieß es weiter.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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