Airbus-Aktie in Rot: Langfristiger Militär-Großauftrag für Cybersicherheit
Airbus hat einen Cybersicherheitsvertrag mit einer Laufzeit von 25 Jahren von den französischen Streitkräften erhalten.
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Der europäische Luft- und Raumfahrt- sowie Rüstungskonzern teilte am Mittwoch mit, dass sein Cyber-Geschäftsbereich Cybersicherheits-Gateways für die Netzwerke des französischen Ministeriums für die Streitkräfte und Veteranenangelegenheiten liefern werde. Die Gateways sollen den Austausch von Verschlusssachen ermöglichen, hieß es weiter.
Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,33 Prozent tiefer bei 194,06 Euro.
DJG/DJN/uxd/ cbr
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Bildquellen: Airbus, Airbus Group