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Gateways

Airbus-Aktie in Rot: Langfristiger Militär-Großauftrag für Cybersicherheit

Airbus-Aktie in Rot: Langfristiger Militär-Großauftrag für Cybersicherheit

Airbus hat einen Cybersicherheitsvertrag mit einer Laufzeit von 25 Jahren von den französischen Streitkräften erhalten.

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Aktien
Airbus SE
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Der europäische Luft- und Raumfahrt- sowie Rüstungskonzern teilte am Mittwoch mit, dass sein Cyber-Geschäftsbereich Cybersicherheits-Gateways für die Netzwerke des französischen Ministeriums für die Streitkräfte und Veteranenangelegenheiten liefern werde. Die Gateways sollen den Austausch von Verschlusssachen ermöglichen, hieß es weiter.

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Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,33 Prozent tiefer bei 194,06 Euro.

DJG/DJN/uxd/ cbr

DOW JONES

Bildquellen: Airbus, Airbus Group

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Datum Rating Analyst
09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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