Gatwick wieder in Betrieb

Wall Street legt zu -- DAX geht tiefer aus dem Handel -- LEONI erwägt Spartenbörsengang -- US-Notenbank sendet weitere Senkungs-Signale -- DEUTZ, CropEnergies, Steinhoff, Bayer, FMC im Fokus

Aumann senkt Erwartungen an 2019. KRONES blickt nach enttäuschender Gewinnentwicklung vorsichtiger auf 2019. Brüssel erlaubt GSK-Pfizer-Zusammenschluss bei rezeptfreier Arznei. T-Mobile US steigen in S&P-500 auf - Red Hat scheiden aus. Levi's Quartalszahlen enttäuschen. Boeing verliert Titel des weltgrößten Flugzeugbauers an Airbus.