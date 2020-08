EVOTEC erweitert Zusammenarbeit mit Centogene

Die Kollaboration konzentriert sich nun auf das Protein-Target Glukozerebrosidase mit Fokus auf die Gaucher-Krankheit, einer häufig vorkommenden lysosomalen Speichererkrankung, wie das deutsche Biotechunternehmen mitteilte. Beide Unternehmen beabsichtigen eine Behandlungsoption für die Mehrheit der Patienten zu entwickeln.

Im Rahmen der erweiterten Vereinbarung werden Centogene und EVOTEC gemeinsam therapeutische Optionen mit Bezug zu einem Mangel am Protein GBA, einem Gen das in direktem Zusammenhang zur Gaucher-Krankheit steht, erforschen und entwickeln. Die Kollaboration baut auf der in 2018 eingegangenen Allianz auf, mit dem Ziel niedermolekulare Substanzen für seltene und vererbbare Stoffwechselerkrankungen zu erforschen und entwickeln.

Finanzielle Details wurden nicht genannt.

