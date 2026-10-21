Gaurav Mercantiles verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Gaurav Mercantiles hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gaurav Mercantiles ein EPS von 0,010 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 371,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77,9 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 367,8 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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