GAZPROM Aktie News: GAZPROM zieht an

Aktien in diesem Artikel

Zuletzt ging es für das GAZPROM-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 7,19 EUR. Die GAZPROM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,23 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,21 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 121.323 GAZPROM-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,23 EUR an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.11.2020 bei 3,22 EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die OAO Gazprom (Gazprom) ist einer der größten Erdgaskonzerne weltweit. Über einem Viertel der weltweit gesicherten Erdgasvorkommen befinden sich in dem Besitz des Unternehmens. Darüber hinaus verfügt Gazprom über ein Pipelinesystem mit einer Länge von mehr als 161.000 Kilometern. Die Gesellschaft fördert insgesamt 90 Prozent des russischen Erdgases.

Die aktuellsten News zur GAZPROM-Aktie

Ausblick: GAZPROM präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GAZPROM reduziert Lieferungen nach Westen

GAZPROM rechnet mit Fertigstellung von Nord Stream 2 in diesem Jahr

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Merkushev Vasiliy / Shutterstock.com