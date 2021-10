GAZPROM Aktie News: GAZPROM präsentiert sich fester

Aktien in diesem Artikel

Zuletzt sprang die GAZPROM-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 8,78 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die GAZPROM-Aktie sogar auf 8,80 EUR Mit einem Wert von 8,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 375.569 GAZPROM-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,44 EUR an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,22 EUR ab.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,72 USD je GAZPROM-Aktie belaufen.

Die OAO Gazprom (Gazprom) ist einer der größten Erdgaskonzerne weltweit. Über einem Viertel der weltweit gesicherten Erdgasvorkommen befinden sich in dem Besitz des Unternehmens. Darüber hinaus verfügt Gazprom über ein Pipelinesystem mit einer Länge von mehr als 161.000 Kilometern. Die Gesellschaft fördert insgesamt 90 Prozent des russischen Erdgases.

