GAZPROM-Aktie aktuell: GAZPROM tendiert nordwärts

Die GAZPROM-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 4,47 EUR. In der Spitze legte die GAZPROM-Aktie bis auf 4,49 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 4,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten GAZPROM-Aktien beläuft sich auf 176.233 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,58 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2020. Bei 3,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.11.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass GAZPROM ein EPS in Höhe von 0,909 USD in den Büchern stehen haben wird.

Die OAO Gazprom (Gazprom) ist einer der größten Erdgaskonzerne weltweit. Über einem Viertel der weltweit gesicherten Erdgasvorkommen befinden sich in dem Besitz des Unternehmens. Darüber hinaus verfügt Gazprom über ein Pipelinesystem mit einer Länge von mehr als 161.000 Kilometern. Die Gesellschaft fördert insgesamt 90 Prozent des russischen Erdgases.

