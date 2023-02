GAZPROM Aktie News: DAXglobal Russia Aktie Anleger schicken GAZPROM am Mittag tief südwärts

Die GAZPROM-Aktie rutschte in der CHX-Sitzung um 05:20 Uhr um 45,6 Prozent auf 0,500 USD ab.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,772 USD. Dieser Kurs wurde am 18.02.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 94,300 Prozent über dem aktuellen Kurs der GAZPROM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.03.2022 bei 0,026 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GAZPROM-Aktie 1.837,984 Prozent sinken.

Von Analysten wird erwartet, dass GAZPROM im Jahr 2021 1,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GAZPROM-Aktie

GAZPROM-Aktie knapp im Plus: Russland liefert wieder mehr Gas durch Ukraine nach Europa - Verpuffung in deutschem Gasspeicher

Rettung durch Verstaatlichung: Die Unternehmensgeschichte des Gasanbieters Uniper

Aserbaidschan bestätigt Lieferung von 12 Milliarden Kubikmeter Gas für Europa

