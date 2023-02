GAZPROM Aktie News: DAXglobal Russia Aktie Investoren fliehen am Nachmittag aus GAZPROM

Die GAZPROM-Aktie stand in der CHX-Sitzung um 05:20 Uhr 45,6 Prozent im Minus bei 0,500 USD.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,030 USD. Dieser Kurs wurde am 22.02.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 93,773 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 03.03.2022 Kursverluste bis auf 0,026 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die GAZPROM-Aktie mit einem Verlust von 1.837,984 Prozent wieder erreichen.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass GAZPROM ein EPS in Höhe von 1,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Die aktuellsten News zur GAZPROM-Aktie

Gas, Strom, Öl & Co: Aktuelle Entwicklungen der Energiepreise und Rohstoffkonzern-Aktien von GAZPROM, Shell & Co. im Überblick

GAZPROM-Aktie kaum verändert: Putin beschuldigt Westen der Schwächung von GAZPROM

GAZPROM-Aktie knapp im Plus: Russland liefert wieder mehr Gas durch Ukraine nach Europa - Verpuffung in deutschem Gasspeicher

