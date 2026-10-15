GDEP ADVANCE,Inc Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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GDEP ADVANCE,Inc Registered hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 49,90 JPY gegenüber 25,06 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 62,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,54 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 948,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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