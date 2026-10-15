GDEP ADVANCE,Inc Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

15.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 62,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,54 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 948,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 49,90 JPY gegenüber 25,06 JPY im Vorjahresquartal.

GDEP ADVANCE,Inc Registered hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf GDEP ADVANCE,Inc. Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GDEP ADVANCE,Inc. Registered

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung