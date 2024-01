GDL-Chef Weselsky spricht bei Lokführer-Kundgebung in Stuttgart

STUTTGART (dpa-AFX) - Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL am zweiten Streiktag zu Kundgebungen in mehreren Städten in Deutschland aufgerufen. Der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky wird am Donnerstagvormittag im Anschluss an eine Demonstration auf dem Schlossplatz in Stuttgart sprechen. Weitere Aktionen sind in Halle, Hamburg und Erfurt geplant.

Die Gewerkschaft bestreikt seit dem frühen Mittwochmorgen den Personenverkehr bei der Deutschen Bahn. Der Arbeitskampf im Güterverkehr hat bereits am Dienstagabend begonnen. Der Ausstand soll bis Montagabend dauern. Hauptstreitpunkt in der Auseinandersetzung ist die Verkürzung der Arbeitszeit für Schichtarbeiter.