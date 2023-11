GDL erklärt Verhandlungen mit der Bahn für gescheitert - neue Streiks drohen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) erklärt die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert und droht neue Streiks an. Einen Zeitrahmen für die Warnstreiks nannte die Gewerkschaft am Freitag allerdings nicht. "Die Deutsche Bahn tut alles dafür, den Tarifkonflikt weiter zu verschärfen. Hatte der Arbeitgeber schon einseitig und ohne Not die zweite Verhandlungsrunde in der letzten Woche abgesagt, war nun auch am 23. und 24. November 2023 in Berlin keinerlei Verhandlungswille erkennbar. Von Einigungsbereitschaft kann also keine Rede sein", teilte die GDL mit.

Weiterhin weigere sich die Deutsche Bahn, über wichtige Kernforderungen wie die Arbeitszeitabsenkung für zu verhandeln, so die Gewerkschaft weiter. Die GDL fordert bei einer Laufzeit von zwölf Monaten mindestens 555 Euro mehr Geld und 3.000 Euro Inflationsprämie - vor allem aber 35 statt derzeit 38 Wochenstunden für Beschäftigte im Schichtdienst bei vollem Lohnausgleich, um den Job vor dem Hintergrund von Personalmangel attraktiver zu machen. Die Bahn argumentiert hingegen, dass eine Arbeitszeitverkürzung den Personalmangel verschärfen würde.

November 24, 2023 06:23 ET (11:23 GMT)