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GDL setzt Streik bei Saarbahn für sechs Stunden aus

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Im Tarifstreit bei der Saarbahn will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihren Streik für mehrere Stunden aussetzen. Die Bahnfahrer sollen laut Gewerkschaft heute ab 8.00 Uhr für insgesamt mindestens sechs Stunden wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Man wolle damit den Arbeitgeber auffordern, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

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Die GDL hatte am 8. Oktober den Streik begonnen, der eigentlich bis zum Ende des Monats dauern sollte. Die Gewerkschaft forderte für die TramTrain-Fahrer weiterhin einen eigenen Tarifvertrag. Saarbahn und Kommunaler Arbeitgeberverband Saar (KAV) lehnen das ab und wollen die Tarifpartnerschaft mit der GDL nicht fortsetzen.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Saarbahn den Streik nach eigenen Angaben für mindestens 40 Stunden unterbrochen./agy/DP/zb

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