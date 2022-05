GDV: Bei Kfz-Versicherung 1,7 Milliarden Euro Schaden durch Unwetter

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unwetter haben nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) im vergangenen Jahr in Deutschland fast doppelt so hohe Schäden verursacht wie im Durchschnitt. "Wir haben 2021 rund 450.000 Schäden in Höhe von 1,7 Milliarden Euro an versicherten Kraftfahrzeugen gezählt", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Davon entfielen nach seinen Angaben rund 1,3 Milliarden Euro auf Kfz-Schäden durch Sturm, Hagel und Blitz. Die restlichen 400 Millionen Euro seien durch Überschwemmungen verursacht worden.

"Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Schadenjahr hat sich die Schadensumme fast verdoppelt", erklärte Asmussen. Im langjährigen Durchschnitt würden jährlich rund 390.000 versicherte Fahrzeuge beschädigt, die Schadensumme liege bei rund 900 Millionen Euro. Verantwortlich für die hohen Schäden im vergangenen Jahr seien zwei Wetterextreme: die Unwetterserie im Juni und die Juli-Sturzflut im Ahrtal. "2021 hat sich erneut gezeigt, dass die Folgen des Klimawandels in Deutschland längst spürbar sind. Schon wenige extreme Wetterlagen können immense Schäden anrichten", so Asmussen.

Von der Flutkatastrophe besonders stark betroffen waren laut GDV Fahrzeuge an Ahr und Erft. Für 50.000 Schäden hätten die Kraftfahrtversicherer hier fast 400 Millionen Euro geleistet. „In den meisten Fällen waren es Totalschäden, die das Wasser an Motoren, Elektronik und am gesamten Fahrzeuginnenraum anrichtete", sagte Asmussen. Die regionale GDV-Naturgefahrenbilanz 2021 bezüglich Überschwemmungen führe denn auch Rheinland-Pfalz an, mit im Schnitt 4,1 Schadenmeldungen auf 1.000 kaskoversicherte Fahrzeuge. Dahinter folgt laut GDV Nordrhein-Westfalen mit 2,9 Schadenmeldungen. Bremen stehe am Ende dieser Liste.

Sturm und Hagel haben laut GDV 2021 vor allem im Süden Deutschlands schwere Schäden an Kraftfahrzeugen verursacht. Mit durchschnittlich 19,9 Schadenmeldungen auf 1.000 kaskoversicherte Fahrzeuge traf es die Autofahrer in Baden-Württemberg demnach am stärksten. Damit führe das Bundesland die bundesweite GDV-Naturgefahrenbilanz bezüglich Sturm/Hagel/Blitz an, vor Bayern mit 18,9 Schäden. Besonders schwere Hagelschäden in Höhe von geschätzt 700 Millionen Euro habe die Unwetterserie im Juni 2021 verursacht. "Insgesamt ist es für die Kraftfahrtversicherer der viertgrößte Hagelschaden seit Beginn der Statistik", sagte Asmussen.

