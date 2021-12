GDV: Bislang über 3 Milliarden Euro für Hochwasserschäden ausgezahlt

BERLIN (Dow Jones)--Die Versicherungswirtschaft hat nach der Hochwasserkatastrophe gut ein Drittel des versicherten Schäden an die Betroffenen ausgezahlt, erklärte der Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Insgesamt rechnet der Verband mit versicherten Gesamtschäden von 8,2 Milliarden Euro.

"An unsere Kunden wurden bereits über 3 Milliarden Euro ausgezahlt, um die Schäden an Hausrat, Wohngebäuden, Betrieben und Fahrzeugen zu beheben", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Die restlichen Schäden würden erst dann beglichen, wenn der Wiederaufbau der einzelnen Gebäude konkret erfolgt. Diese geschehe so zügig wie möglich. "Aber bis alle stark geschädigten Gebäude wieder aufgebaut sind, dauert es noch. Und erst dann sind alle Mittel geflossen", sagte Asmussen.

Er versprach den Betroffenen, sie könnten sich darauf verlassen, dass die Versicherer bestehende Ansprüche erfüllten: "Glauben Sie nicht den Gerüchten in den sozialen Medien. Die Versicherungswirtschaft nimmt ihre Verpflichtungen sehr ernst."

Von den bislang ausgezahlten Leistungen erhielten Betroffene in Nordrhein-Westfalen über 1,7 Milliarden Euro. Auf Versicherungskunden in Rheinland-Pfalz entfielen rund 950 Millionen Euro, während die übrigen 350 Millionen Euro vor allem in Bayern und Sachsen ausgezahlt wurden.

