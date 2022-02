GDV: Nur geringe direkte wirtschaftliche Ukraine-Auswirkungen für Versicherer

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die russische Invasion in die Ukraine wird für die deutschen Versicherer nach Einschätzung ihres Branchenverbands nur wenige direkte Folgen haben. "Der Krieg in der Ukraine hat für die deutschen Versicherer nur geringe direkte wirtschaftliche Auswirkungen, da sie kaum in der Ukraine und in Russland engagiert sind", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen.

Die Auswirkungen von Kriegen auf die internationalen Kapitalmärkte seien "kurzfristig oft stark, aber selten langfristiger Natur", hob er zudem hervor. Abzuwarten blieben die Auswirkungen durch die absehbaren Wirtschafts- und insbesondere Finanzsektorsanktionen. Gesamtwirtschaftlich und damit auch indirekt auf die deutschen Versicherungen wirkten die erhöhten geopolitischen Unsicherheiten und höheren Energie- und Nahrungsmittelpreise belastend.

