GDV: Rekordauszahlungen in der Lebensversicherung

BERLIN (Dow Jones)--Die in Deutschland tätigen Lebensversicherer, Pensionskassen und Pensionsfonds haben im vergangenen Jahr nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) so viel ausgezahlt wie noch nie zuvor. "Die an unsere Kundinnen und Kunden ausgereichten Leistungen stiegen gegenüber 2021 um 5,4 Prozent auf den Rekordwert von 91,2 Milliarden Euro", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. "Das bedeutet: Rechnerisch haben die Unternehmen Tag für Tag rund 250 Millionen Euro an Versicherte ausgezahlt, entweder in Form von Kapitalbeträgen oder als Rentenzahlungen." Das zeuge von der Leistungskraft des Sektors. Asmussen verwies dabei auf einen neuen, digitalisierten Statistik-Hub des Verbandes.

