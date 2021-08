GDV: Riester-Rente ist reformbedürftig, aber reformierbar

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Mit einem grundsätzlichen Bekenntnis zum Fortbestand der Riester-Rente haben die deutschen Versicherer auf Forderungen des Verbraucherzentrale Bundesverbands nach einem Neustart in der privaten Altersvorsorge reagiert. "Die Riester-Rente ist aus unserer Sicht reformbedürftig, aber sie ist reformierbar", sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen.

Dazu habe der Verband konkrete Vorschläge gemacht, zum Beispiel eine vereinfachte Förderung und eine Absenkung der Beitragsgarantie. "Die Riester-Rente ist und bleibt ein attraktives Produkt der privaten Altersvorsorge - besonders für Familien mit Kindern und Menschen mit niedrigen Einkommen", zeigte sich Asmussen überzeugt. Andere Gruppen wie etwa Facharbeiter seien in der betrieblichen Altersversorgung besser aufgehoben. "Vor diesem Hintergrund sind und bleiben wir gesprächsbereit mit Blick auf ein einfaches und kostengünstiges Standardprodukt."

Beim Vertrieb sei an ein Nebeneinander gedacht - möglich sein solle sowohl der rein digitale Zugang zum Produkt als auch der Zugang zu einer persönlichen Beratung und Betreuung im Sinne einer ganzheitlichen Altersvorsorge möglich sein. "Damit entscheidet der Kundenwunsch, was nachgefragt wird, und die Versicherungsunternehmen entscheiden, was sie anbieten", erklärte Asmussen.

