GDV senkt Prognose für Beitragsplus wegen hoher Inflation, Unsicherheiten

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Versicherer haben ihre Erwartungen für ihr Beitragswachstum in diesem Jahr angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen gesenkt. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) erwartet für 2023 nur noch ein spartenübergreifendes Beitragsplus von 0,4 Prozent. Ende des vergangenen Jahres hatte der Verband noch mit einem Beitragsplus von 2,9 Prozent gerechnet.

"Mit Blick auf die hohe Inflation und die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten wäre das ein achtbares Ergebnis", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen mit Blick auf das zu erwartende Beitragswachstum in diesem Jahr. "Hintergrund des nun schwächeren Ausblicks ist die Entwicklung in der Lebensversicherung."

2022 waren die Beiträge in der Versicherungswirtschaft um 0,6 Prozent auf 224 Milliarden Euro zurückgegangen.

Beitragsminus in der Lebensversicherung erwartet

Für die Lebensversicherer, Pensionskassen und Pensionsfonds erwartet der GDV in diesem Jahr einen Beitragsrückgang von 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nach Angaben von Asmussen belasten die realen Einkommensrückgänge und die ungewöhnlich hohe Unsicherheit das Geschäft in der Lebensversicherung. 2022 waren die Einnahmen hier um 6 Prozent auf gut 97 Milliarden Euro gesunken. Die Prognose für 2023, die im Herbst noch mit 0,1 Prozent knapp im positiven Bereich gelegen hatte, wird vom schwächeren Ausblick bei der Entwicklung der Einmalbeiträge gedrückt, so der GDV.

In der Sparte Schaden- und Unfallversicherung rechnet der Verband für 2023 mit einer Steigerung der Beiträge um 5,7 Prozent. "Hauptgrund für das Wachstum sind inflationsbedingte Summenanpassungen in der Sachversicherung", sagte Asmussen. Im Vorjahr waren die Beiträge in der Kompositversicherung um 4 Prozent auf rund 80 Milliarden Euro gestiegen. Die leicht schwächere Prognose im Vergleich zum Herbst (+6,1 Prozent) geht laut GDV auf die Entwicklung im Bereich der Kfz-Versicherer zurück, die einen unerwartet schwachen Start ins Jahr 2023 verzeichneten.

In der Privaten Krankenversicherung bleibt der Verband bei seiner bisherigen Prognose von 3,5 Prozent Beitragswachstum für 2023. Im vergangenen Jahr verbuchte die Sparte ein Beitragsplus von 3,1 Prozent auf 46,8 Milliarden Euro.

