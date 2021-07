GDV - Versicherer zahlen bis zu 5 Mrd Euro für Hochwasserschäden

München (Reuters) - Die deutschen Versicherer müssen nach ersten Schätzungen des Branchenverbandes GDV bis zu fünf Milliarden Euro für die Schäden zahlen, die das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz angerichtet hat.

"Wir rechnen momentan mit versicherten Schäden von vier bis fünf Milliarden Euro", sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, am Mittwoch. Die Schäden in Bayern und Sachsen seien dabei nicht eingerechnet. Das Tief "Bernd" wäre damit die teuerste Naturkatastrophe in Deutschland in diesem Jahrtausend. Die Schäden dürften sogar noch über den 4,65 Milliarden Euro liegen, die das Hochwasser an Elbe und Oder im August 2002 verursacht hatte.

"Insgesamt dürfte dieses Jahr mit Stürmen, Überschwemmungen, Starkregen und Hagel zum schadenträchtigsten Jahr seit 2002 werden", sagte Asmussen. Damals hatte der versicherte Schaden aus Unwettern bei 10,9 Milliarden Euro gelegen.