GDV: Versicherer zeigen sich in Ifo-Konjunkturtest resilient

DOW JONES--Die deutsche Versicherungswirtschaft blickt zuversichtlich auf ihre Geschäftsentwicklung und erwartet auch für dieses Jahr ein Beitragsplus. Der aktuelle Ifo-Konjunkturtest Versicherungswirtschaft unterstreicht nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die gute Ausgangslage des Sektors für die Geschäftsentwicklung 2025. Die Geschäftserwartungen liegen mit 27,7 Punkten laut GDV deutlich über ihrem langjährigen Mittel von 13,8 Punkten. Auch die Geschäftslage im vierten Quartal 2024 werde von den befragten Unternehmen mit 23,4 Punkten deutlich besser bewertet als im langjährigen Mittel (12,0 Punkte), so der Verband.

"Die Versicherer zeigen sich gegenüber der gesamtwirtschaftlichen Unsicherheit weiter resilient", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Bereits Mitte Februar hatte der Verband für 2025 spartenübergreifend ein Beitragsplus von 5 Prozent angekündigt. Im vergangenen Jahr waren die Einnahmen der Versicherungswirtschaft um gut 5 Prozent gewachsen.

Aufgrund des überdurchschnittlichen Niveaus bei den Geschäftserwartungen und der Geschäftslage ergibt sich für die Versicherungswirtschaft insgesamt ein erfreuliches Bild für das gesamte Geschäftsklima. Während es in der gewerblichen Wirtschaft derzeit bei einem Saldo von minus 24,4 Punkten liegt, ist das Geschäftsklima in der Versicherungswirtschaft mit plus 25,5 Punkten gut 50 Punkte höher, so der GDV.

Dabei sorge die Lebensversicherung für eine Stimmungsverbesserung. In den Vorquartalen ging laut der Umfrage die Stimmungsverbesserung im Wesentlichen auf die Schaden- und Unfallversicherung zurück. Die weitere Verbesserung im vierten Quartal 2024 fußte aber vor allem auf der Lebensversicherung und dabei insbesondere auf dem Einmalbeitragsgeschäft.

Das Geschäftsklima in der Schaden- und Unfallversicherung bleibt positiv und leicht über dem langfristigen Durchschnitt, so der Verband. Allerdings dämpften Unsicherheiten über die zukünftige Schadenentwicklung die Erwartungen in sämtlichen Sparten. Besonders in der Rechtsschutzversicherung überwiege die Sorge um das zukünftige Bruttoneugeschäft.

February 27, 2025 03:55 ET (08:55 GMT)