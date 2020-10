GDV: Wildunfälle erreichen Rekordhoch

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Autoversicherer haben 2019 rund 295.000 Wildunfälle registriert - so viele wie nie zuvor und 27.000 mehr als im Vorjahr. Das gab der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin bekannt. Rein rechnerisch kollidierten jeden Tag 800 kaskoversicherte Pkw mit Wildtieren, allerdings ist die Gefahr eines Wildunfalls den Angaben zufolge übers Jahr ungleich verteilt. Besonders hoch sei das Risiko in den Monaten April und Mai und von Oktober bis Dezember.

Wie die Daten des GDV weiter zeigten, seien zudem die Reparaturen nach Wildunfällen teurer geworden. Für jeden Unfall zahlten die Versicherer demnach 2019 knapp 3.000 Euro und damit 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Grund für den Anstieg seien höhere Preise für Karosserieteile, die nach Wildunfällen häufig ausgetauscht werden müssten. Insgesamt kosteten Wildunfälle die Autoversicherer laut den Daten rund 885 Millionen Euro, ein Plus von 17 Prozent.

